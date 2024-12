Calciomercato Juventus, Vlahovic saluta con lo scambio: arriva il pupillo di Motta

Calciomercato Juventus, Vlahovic saluta i bianconeri con lo scambio. In questo modo arriva il pupillo di Thiago Motta. Ecco la situazione

Dusan Vlahovic è tornato l’altra sera dopo l’infortunio e domani sera sarà in campo contro il Manchester City in Champions League. Ha servito l’assist a Mbangula, in una delle ultime occasioni della partita, che ha portato al pareggio dei bianconeri. Per il resto, però, non si è quasi mai visto.

Non sta attraversando un bel periodo il centravanti serbo. Non solo lo stop fisico che lo ha tenuto fuori dai giochi per un paio di settimane, ma anche una situazione contrattuale che lo vede protagonista: sappiamo tutto del suo contratto, in scadenza del 2026, con uno stipendio di 12milioni di euro all’anno. E sappiamo anche quelle che sarebbero le intenzioni della società bianconera: rinnovo con prolungamento e cifra spalmata in più stagioni. A quanto pare per ora non è arrivata nessuna apertura sotto questo aspetto, e tutto questo lascia forti nubi sul futuro.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: c’è lo United

Sappiamo che l’attaccante ha molti estimatori soprattutto in Premier League. Arsenal e Chelsea di lungo corso e secondo le informazioni che sono state riportate da TbrFootball a queste due si sarebbe aggiunto anche il Manchester United. Sì, proprio quella squadra che la scorsa estate ha preso Zirkzee che, con molta insistenza anche per via dell’arrivo di Thiago Motta, era stato accostato alla Juventus.

Sul sito citato prima si legge che i bianconeri sarebbero disposti ad accettare intorno agli 80milioni di euro per cedere il giocatore. E magari, ma questa è una nostra supposizione visto che di un possibile addio di Zirkzee si è parlato con una certa insistenza, i Red Devils potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino dell’olandese per riuscire ad arrivare all’attaccante della Juventus. Una situazione, insomma, tutta in divenire. Ma da tenere senza dubbio sotto la lente d’ingrandimento.