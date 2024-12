Ancora un colpo dalla Fiorentina, la Juventus piazza l’affare

La dirigenza bianconera torna a bussare alla porta della Fiorentina: super colpo Juventus, ecco il preferito di Giuntoli

Dopo l’amarissimo pareggio casalingo contro il Bologna la Juventus è ora chiamata a riscattarsi in Champions League, contro uno degli avversari più ostici in ambito europeo: il Manchester City.

La squadra di Guardiola non vive un momento esaltante, l’occasione giusta per i bianconeri per tentare l’impresa. Nel frattempo in casa Juventus torna con forza a monopolizzare l’attenzione il calciomercato. La sessione invernale, che riaprirà tra poco più di tre settimane, porterà novità importanti nello scacchiere di Thiago Motta. L’attacco potrebbe accogliere un vice Vlahovic. L’attaccante serbo non ha un’alternativa – Milik è da tempo infortunato – e così a Torino potrebbe giungere un nuovo bomber, per almeno la seconda parte della stagione. Senza contare, poi, come i discorsi per il rinnovo del classe ‘2000 siano tutt’altro che chiusi.

Occhio anche alla difesa, sezione del campo che probabilmente necessiterà di ancor più accorgimenti a causa dei tanti infortuni. Bremer non tornerà prima di fine giugno così come Cabal è destinato a rimanere a lungo ai box. Ecco perché tra le tante idee che la dirigenza juventina sta portando avanti, una in particolare potrebbe far gioire i tifosi della Juventus. Arriverebbe direttamente dalla Fiorentina.

Ennesimo colpaccio da Firenze: Juventus show

Come già accaduto in passato – da Bernardeschi a Chiesa fino a Vlahovic – la dirigenza bianconera potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina. Stavolta nel mirino vi è chiaramente un difensore: si tratta di Lucas Martinez Quarta.

La spasmodica ricerca di un nuovo centrale difensivo è sicuramente una priorità per il club bianconero che nei mesi scorsi ha perso per tutta la stagione prima Gleison Bremer e poi Cabal. Una doppia tegola a cui porre rimedio il prima possibile: la soluzione può arrivare da Firenze e come anticipato si chiamerebbe Lucas Martinez Quarta. Argentino, classe 1996 e fresco di rinnovo fino al 2028 firmato lo scorso giugno, si tratta di un centrale esplosivo, rapido e capace di giocare senza problemi sia nella difesa a quatro che eventualmente come braccetto in quella a tre.

Arrivato nell’ottobre 2020 dal River Plate, la sua valutazione attuale si aggira in torno ai 15-18 milioni di euro. Un sacrificio economico che Giuntoli dovrà pur fare, per garantire un difensore di peso a Thiago Motta per la seconda parte della stagione. Nel frattempo, Palladino continuerà a contare su di lui. Ma intanto se la chiamata della dirigenza bianconera dovesse effettivamente arrivare, per la difesa di Thiago Motta sarebbe un grande colpo. Staremo a vedere.