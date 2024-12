Bomba Manchester City: Guardiola ha scelto il gioiello della Juve

Bomba Manchester City. Il prossimo turno di Champions League vedrà la formazione bianconera affrontare i Cityzens di Pep Guardiola. Ma è sempre il mercato a tirare.

Il Bologna ha rappresentato l’ennesima occasione persa per la Juventus di Thiago Motta. Un altro pareggio che non giova né al morale né tantomeno alla classifica che vede sempre la formazione bianconera ‘tra color che son sospesi‘.

Per qualche giorno la conclamata pareggite del campionato si riposa con la speranza che non si ripresenti in forma acuta anche in Champions League. Dopo la splendida impresa di Lipsia, pagata carissimo a livello di infortuni, la Juventus ha inanellato due pareggi contro Lille ed Aston Villa, tanto per non perdere le ‘sane abitudini’. Siamo in prossimità della sesta giornata di Champions League ed il calendario prevede la sfida all’Allianz Stadium tra gli uomini di Thiago Motta ed il Manchester City di Pep Guardiola. ‘

Bomba Manchester City. Guardiola vuole Cambiaso

Se Atene piange, Sparta non ride‘. Si potrebbe presentare così la sfida di mercoledì sera tra la Juventus ed il Manchester City. Le due formazioni non stanno vivendo certo il loro miglior momento e la sfida europea può rappresentare, per entrambe le compagini, la possibilità di un concreto rilancio.

Che si tratti dei tornei nazionali o della massima competizione europea, è sempre il mercato a dettare i titoli più importanti. Mirko Di Natale ci ha ragguagliato riguardo una possibile trattativa che coinvolgerebbe esattamente le due formazioni che si ritroveranno come avversarie il prossimo mercoledì: “Il Manchester City segue con attenzione Cambiaso, un giocatore molto apprezzato da Pep Guardiola“. Andrea Cambiaso è da tempo sui radar del club inglese che prosegue a monitorare l’esterno bianconero, pronto a mettere sul tavolo di Cristiano Giuntoli un’importante offerta. La Juventus, però, da quell’orecchio non ci sente. Andrea Cambiaso, così come Kenan Yildiz, rappresenta il presente ed il futuro della formazione bianconera. Pertanto, dopo il Real Madrid semaforo rosso anche per il Manchester City.

Da parte della società bianconera, nessuna valutazione del giocatore poiché non vi è nessuna intenzione di trattare la sua cessione.