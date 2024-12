Voci sempre più insistenti, la grande cessione di gennaio si avvicina

Aggiornamenti di mercato sul futuro della Juventus. Ecco le ultimissime riguardo le prossime mosse dei bianconeri in vista della sessione invernale che si aprirà a gennaio 2025.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano la Juventus, in azione su più fronti. Grandi movimenti da parte della Vecchia Signora che sarà protagonista sia in entrata che in uscita. Ecco quale grande cessione avverrà nella prossima sessione di calciomercato.

Quale futuro per Vlahovic?

Legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2026, pesa davvero tanto sul bilancio dei bianconeri. Con uno stipendio da 12 milioni di euro, una cifra monstre che la Juventus non può garantire per i prossimi anni. Vlahovic è uno dei più pagati dalla società, che per questa ragione è in contatto con l’agente per trovare un’intesa riguardo la possibilità di spalmare l’ingaggio su più stagioni. Ad oggi non ci sono aggiornamenti riguardo le trattative per il rinnovo di contratto dell’attaccante, non è da escludere l’ipotesi di un addio anticipato. Questo tema è stato approfondito dal giornalista di Sportitalia e di gazzetta.it Giovanni Albanese, che ha parlato del futuro di Vlahovic nel corso della trasmissione ‘Juve Zone‘, in onda sul canale sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Albanese si è così espresso sulle possibilità riguardo il rinnovo di Vlahovic con la Juventus:

“Quello relativo al prolungamento di Vlahovic è un discorso particolare. Ci sono delle riflessioni da fare, come lo scarso potere da parte della Juventus che in questa trattativa conduce un ruolo marginale. Toccherà all’attaccante decidere cosa fare. Oggi è uno dei più pagati della rosa a causa di un accordo raggiunti nel gennaio 2022, che l’ha portato dalla Fiorentina alla Juventus. Deve incassare dei bonus ed è per questo che ad oggi guadagna così tanti soldi. Il rischio è che possa ripetersi un altro caso Chiesa. Ci sono tutte le condizioni per un addio, soprattutto senza rinnovo. Ad oggi, però, la Juventus non può fare a meno di lui”.

Dunque, non è da escludere l’ipotesi di una cessione di Vlahovic a gennaio:

“La Juventus può prendere in considerazione la vendita di Vlahovic, non lo escludo. Soprattutto se dovesse arrivare una proposta congrua, anche perché non c’è tanto feeling tra Thiago Motta e Dusan”.

Poi sugli altri giocatori della Juventus in vendita:

“La sensazione è che Fagioli possa lasciare la Juventus a gennaio. Questa situazione è emersa dopo le ultime esigenze tecniche, dovute all’infortunio di Cabal. In difesa gli obiettivi sono Hancko e Antonio Silva, anche se c’è bisogno di trovare un modo per acquistarli”.

“Per supportare il progetto tecnico di Thiago Motta la Juventus ha fatto delle scelte forti. Scanavino ha rassicurato i tifosi dicendo che il percorso di crescita andrà avanti anche per i prossimi anni e che le risorse economiche, per determinati investimenti, sranno introdotte dal club. Tra le righe, dunque, per gennaio è stato garantito un mercato all’altezza”.