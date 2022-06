Calciomercato Juventus, la “scommessa” di Allegri: bomber da 308 goal.

La necessità della Juventus di trovare un vice Vlahovic è sempre presente e nel calciomercato quando le occasioni si presentano si sa che non bisogna farsele scappare per nessun motivo.

Dopo che negli ultimi giorni ai bianconeri sono stati accostati giocatori come Arnautovic, Simeone per il posto da vice bomber, ecco il ritorno di fiamma: il nome in questione è infatti uno di quelli a cui la Juventus è stata particolarmente interessata negli ultimi anni ed è per questo stato avvicinato alla Juventus davvero moltissime volte, senza che mai però si riuscisse a concretizzare nulla.

Calciomercato Juventus, Dzeko a Torino: la 6 volte più probabile

Sono i boomakers, ancora loro, a fornire interessantissimi spunti per le indiscrezioni più nascoste: sulla conosciutissima piattaforma “sisal.it”, infatti, la quota per il passaggio di Dzeko dall’Inter alla Juventus era prima fissata a 10 mentre ora è pari a 4.00: ciò significa, in parole povere , che la stima per il passaggio del bosniaco in veste bianconera è sempre più probabile. Sebbene l’ipotesi più percorribile, secondo Sisal, sia la permanenza del “cigno di Sarajevo” all’ombra del Duomo, l’opzione Juve non è affatto da scartare. Al momento, va detto, una vera e propria trattativa con l’Inter non è stata imbastita: il primo nome sulla lista sembra essere quello di Marko Arnautovic, per il quale proseguono i contatti con il Bologna. Tuttavia, Dzeko potrebbe configurarsi come la classica occasione di mercato da cogliere, nel caso in cui si materializzassero le giuste condizioni.