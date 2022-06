Calciomercato, Allegri lo porta alla Juve: “Pronto, vieni da noi?”

Calciomercato Juventus, l’opera di convincimento da parte di Allegri non è da trascurare. Dopo Pogba, altro giro di telefonate.

I grandi allenatori, si sa, hanno una capacità innata di persuasione fuori dal normale, soprattutto quando c’è da convincere i calciatori ad accettare la corte delle loro squadre. Ne sa qualcosa Allegri, che ha profuso molto tempo per convincere Paul Pogba a sposare nuovamente la causa bianconera: alla fine, il blitz della Juve è andato a buon finire, con il “Polpo” che ha detto sì alla proposta di “Madama”, ed è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà alla “Vecchia Signora” per almeno altre stagioni.

L’attenzione del management bianconero si è spostata ora su Di Maria, al quale sarebbe stato proposto un contratto annuale, alle cifre richieste dal “Fideo”: vale a dire, circa 7 milioni di euro netti a stagione. Uno sforzo economico non indifferente, anche perché la Juve in questo modo non beneficiato dei vantaggi arrecati dal Decreto Crescita, che era stata una condicio sine qua non dei primi assalti ormai datati.

Calciomercato Juventus, Allegri prova a convincere anche Di Maria

Come riferito da Marcello Chirico, dopo essere riuscito a convincere Paul Pogba, Allegri ci riprova: il tecnico livornese avrebbe avuto dei contatti diretti con Di Maria, per provare a convincerlo della bontà del progetto bianconero. Un segnale non indifferente quello che lancia l’allenatore della Juve, sponsor numero uno del “Fideo”: sarebbe stato lo stesso Allegri a convincere la dirigenza a modificare l’iniziale offerta presentata all’entourage del giocatore, per assecondarne in toto le richieste. Allegri il DS insomma: la partita Di Maria è ancora tutta da giocare, ma i colpi di scena di certo non mancano.