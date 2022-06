Calciomercato Juventus, scambio + cash per Zaniolo: svolta immediata

Stiamo per entrare nella prima fase cruciale del calciomercato della Juventus. A giorni potrebbero arrivare degli annunci importanti.

La società bianconera sta lavorando ormai da tempo per sistemare la rosa di mister Allegri, trovando quei giocatori adatti alle idee tattiche dell’allenatore livornese. E’ in corso una fase di rinnovamento della Juventus, iniziata nello scorso mese di gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Nel frattempo altri big sono andati via e andranno sostituiti nel migliore dei modi.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club di fare degli investimenti importanti per rendere la rosa sempre più forte e competitiva. Del resto solo in questo modo si potrà tentare l’assalto allo scudetto, oltre ovviamente ad una Champions League che ormai manca davvero da tanto, troppo tempo nella bacheca dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Arthur per Zaniolo è l’ultima idea

Uno dei nomi caldi che i bianconeri continuano a tenere d’occhioo è quello di Nicolò Zaniolo, stella della Roma e uomo decisivo per i giallorossi nella finale di Conference League. Potrebbe essere lui a completare il pacchetto offensivo, al di là dell’arrivo o meno di Angel Di Maria. La Roma non ha intenzione di svendere il suo gioiello e chiede una somma di almeno 50 milioni di euro. Anche il Milan è sulle sue tracce ma finora non sono registrati tentativi concreti. Come spiega Tuttosport oggi in edicola, continuano i contatti per sondare la possibilità di aprire una trattativa con la Roma impostata su altre formule. Il quotidiano sportivo spiega che la Juventus vorrebbe inserire Arthur come contropartita tecnica per cercare di abbassare il prezzo del cartellino di Zaniolo. Rimane da capire se esiste per i giallorossi l’interesse nei confronti del centrocampista brasiliano.