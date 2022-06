Calciomercato Juventus, accordo chiuso per Ramsey: le cifre dell’addio

Calciomercato Juventus, non solo in entrata si muove Cherubini, che deve riuscire a piazzare molti esuberi. Le ultime su Ramsey

Non solo in entrata su muove Federico Cherubini, responsabile dell’area tecnica della Juventus. Ma anche in uscita il dirigente della Juventus deve piazzare diversi esuberi. Da Arthur – forse Rabiot – passando anche per Ramsey, che forse è quello che ha maggiori impellenze di trovarsi una nuova sistemazione per non rischiare di passare un anno tra panchina e tribuna a Torino.

Il centrocampista offensivo, arrivato a parametro zero dall’Arsenal, dopo sei mesi in prestito in Scozia tornerà in bianconero. Ma sarà solamente di passaggio, visto che secondo quanto riportato dal giornalista Momblano, sarebbe ormai stata trovata l’intesa per un addio. La Juventus non punta su di lui da un po’ di tempo, e Ramsey questo l’ha capito. Di possibilità di vedere il campo, in Piemonte, non ce ne stanno. Ecco perché le parti hanno lavorato per una risoluzione consensuale del contratto. E l’accorso sarebbe stato trovato.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’addio di Ramsey

Nel solito programma Juventibus, Momblano ha rivelato quali sarebbero le cifre dell’addio: Ramsey ha ancora un anno di contratto con i bianconeri a 7 milioni di euro netti a stagione. Un macigno nel bilancio: “Torno sull’incontro con gli agenti di Ramsey – ha detto – e praticamente mi è stato riferito che ci siamo: si va verso la risoluzione del contratto con una buonuscita che si aggira intorno ai 2 milioni di euro”. Che, oltre ad essere un bel risparmio per la Vecchia Signora, è anche un modo per far capire a tutti gli altri che non rientrano nei piani che sarebbe meglio trovarsi un’altra sistemazione se non si vuole correre il rischio di perdere praticamente un anno a guardare.

Insomma, il primo colpo in uscita sarebbe stato piazzato. Adesso è il momento anche di pensare agli altri.