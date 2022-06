Calciomercato Juventus, blitz di Di Maria a Torino: è l’ora della svolta

Calciomercato Juventus, blitz di Di Maria a Torino: Cherubini vuole una risposta entro 48 ore. Il Fideo potrebbe arrivare in città

In questo momento Angel Di Maria insieme alla famiglia è in vacanza. Insieme alla moglie Jorgelina Cardoso. Si ricaricano le pile per la prossima stagione, l’ultima in Europa per l’argentino, prima di rientrare in Patria e chiudere la carriera al Rosario Central. All’orizzonte c’è il Mondiale in Qatar e il Fideo vuole giocare ancora un altro anno in un campionato competitivo prima di fare il viaggio di ritorno nella sua amata terra.

Ha due offerte sul piatto, anzi, una sola al momento, quella della Juve, che ha rotto gli indugi offrendo i 7 milioni di euro per un anno che l’ex Psg ha chiesto. Manca poco, insomma, per sapere la verità. E secondo TuttoSport in edicola questa mattina la questione ormai è al punto di svolta. Potrebbe anche esserci infatti un blitz del giocatore, con la famiglia, a Torino. Il motivo: conoscere la città.

Calciomercato Juventus, Di Maria a Torino

Una richiesta questa che sarebbe stata presentata dalla moglie al giocatore. La signora Cardoso vuole capire dove andrebbe a vivere per l’ultimo anno in Europa, prima di dare l’ok definitivo. Sì, nella famiglia Di Maria il pensiero della moglie è assai importante per il giocatore, visto che la stessa lo seguirebbe in Italia lasciando Parigi dopo sette anni sotto la Tour Eiffel. E siccome di problemi economici non ce ne sono e non ce ne saranno nemmeno nel futuro, appare logico che tutti insieme si debba prendere una decisione per il futuro.

Insomma, sarebbe questo l’ultimo tassello da mettere a posto prima di chiudere in maniera definitiva l’operazione Fideo. Atteso in Italia quindi e chissà…subito dopo pronto a mettere nero su bianco così da dare il via libera anche a Cherubini per quelle che sono le altre operazioni da piazzare. E Allegri inizia a sorridere.