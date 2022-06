Calciomercato, la Juventus si gioca il tutto per tutto: 15 milioni sul piatto

Ora dopo ora cresce sempre più l’attenzione riguardo alle mosse dell’ormai imminente calciomercato estivo della Juventus.

Ci saranno diversi acquisti in tutte le zone del campo per rinforzare una squadra che solo in questo modo potrà tornare a lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Champions League. Ci sono state finora delle partenze importanti ma non ci sono dubbi sulla volontà del club di sostituire chi è andato via con altrettanti campioni in grado di fare la differenza.

La data del ritiro precampionato si sta sempre più avvicinando e i tifosi aspettano con ansia novità riguardo i possibili innesti nella rosa bianconera. È vero che ci sarà comunque ancora tanto tempo per la Juventus per mettere a segno i colpi necessari per rendere sempre più forte la squadra, ma è altrettanto vero che bisogna affrettarsi su alcuni obiettivi. Come ad esempio Di Maria e Pogba, elementi che sembrano molto vicini ad essere ingaggiati a parametro zero.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Kostic

Per rinforzare il binario mancino però c’è anche un altro nome, che viaggia su un binario diverso da quello di Di Maria. È quello di Filip Kostic. Secondo quanto riporta calciomercato.it la Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo per il calciatore dell’Eintracht Francoforte. I bianconeri infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto la somma di 15 milioni di euro pur di arrivare al calciatore e chiudere la trattativa in tempi brevi. I tedeschi non potranno alzare il prezzo del loro talento, considerato che andrà a scadenza di contratto alla fine del mese di giugno 2023. Per questo motivo la Juventus sta cercando di accorciare i tempi per bruciare anche ogni eventuale concorrenza e prendere uno dei pezzi pregiati del calciomercato europeo.