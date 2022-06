Calciomercato Juventus, Allegri lo saluta di nuovo: “Vicino alla Fiorentina”

Continuano ad accumularsi sempre più le voci riguardanti il calciomercato della Juventus in questa fine del mese di giugno.

Sono ormai diverse settimane che la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Che aspetta elementi nuovi praticamente in tutte le zone del campo e spera ovviamente di poterli avere a disposizione al più presto. Soltanto lavorando sul campo con il gruppo i nuovi innesti potranno integrarsi nel minor tempo possibile, integrandosi negli schemi di una Juventus che vuole tornare a vincere in Italia e in Europa.

I tifosi pure aspettano con ansia delle notizie e non è da escludere che qualche colpo possa essere ufficializzato all’inizio del prossimo mese. Nel frattempo continua il lavoro di Cherubini e del suo staff per quanto riguarda non solo che acquisti ma anche le cessioni.

Calciomercato Juventus, Mandragora vicino alla Fiorentina

Dal Torino è tornato alla base Rolando Mandragora. Il centrocampista centrale non è stato riscattato dal Torino, visto che i granata non hanno messo sul piatto i 14 milioni di euro necessari. Il Torino è ancora interessato al calciatore, cercando un accordo comunque al ribasso.

Tuttavia nelle ultime ore sembra essersi aperta una nuova pista riguardo il regista. Come ha spiegato il giornalista Marco Conterio su Twitter, adesso è la Fiorentina ad essere molto vicina a Mandragora. I viola hanno infatti la necessità di sostituire il partente Torreira e avrebbero individuato proprio nell’ex granata il sostituto ideale. Nessun rumor riguardo le cifre, ad ogni modo dalla sua cessione a titolo definitivo la Juventus spera di recuperare un tesoretto da poter poi reinvestire altrove.