Calciomercato Juventus, strada spianata per Milinkovic: annuncio in radio

C’è grande curiosità tra i tifosi bianconeri per conoscere quelli che saranno i primi colpi del calciomercato estivo della Juventus.

Ormai sembra essere soltanto una questione di giorni e poi per forza di cose dovrà arrivare l’ufficialità dei primi colpi da mettere a disposizione di mister Allegri. L’allenatore livornese spera di avere il gruppo al completo nel minor tempo possibile, in modo da poter lavorare con i nuovi sul campo. Soltanto così si potrà raggiungere subito la giusta intesa tra i reparti.

Sarà fondamentale più che mai quest’anno partire con il piede giusto in campionato in modo da non accumulare ritardi sulle altre rivali per lo scudetto. Questo la Juventus lo sa benissimo. Servono grandi nomi in tutti i reparti, giocatori di provata esperienza a livello internazionale che possano elevare lo spessore tecnico della squadra.

Calciomercato Juventus, il Real si defila su Milinkovic-Savic

Pogba e Di Maria sono tra i primi obiettivi e non ci sono dubbi sul fatto che campioni del genere renderebbero la Juventus una delle grandi favorite per lo scudetto alla pari dell’Inter. A centrocampo c’è in atto una vera e propria rivoluzione e tra i nomi accostati alla Juventus c’è anche quello di Milinkovic-Savic della Lazio. Specie se arriverà Pogba l’ingaggio del laziale pare meno probabile, ad ogni modo adesso la strada per arrivare al centrocampista sarebbe meno tortuosa. Come ha rivelato il giornalista Tony Damascelli a “Radio Radio” le possibilità che Milinkovic-Savic approdi al Real Madrid sono minime, se non nulle. “Hanno fatto due acquisti e ora non compreranno altri calciatori” sono le sue parole. Chelsea e United sono in pressing su di lui e ora il suo futuro sembra poter essere in Inghilterra in una big di Premier League.