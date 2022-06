Calciomercato, Juventus-Di Maria: svolta nella notte | Accordo trovato

Calciomercato Juventus, Di Maria ha detto sì: l’accordo è stato trovato e ormai si attende solamente l’annuncio ufficiale

Nella notte la svolta. Quella che aspettavano Cherubini, Allegri, e tutti i tifosi della Juventus. Si sapeva, ormai, che sarebbe stata solamente questione di giorni, di ore, prima della risposta definitiva di Angel Di Maria. Che, secondo quanto riportato da Momblano questa notte, sarebbe arrivata. Angel avrebbe detto sì all’offerta della Vecchia Signora. Non si conoscono ovviamente quelli che sono i dettagli economici dell’operazione, ma tutto lascia pensare, anche perché nei giorni scorsi delle indiscrezioni sono arrivate, che la dirigenza bianconera sia andata incontro a quelle che sono state le richieste del giocatore.

Insomma, un contratto annuale a 7 milioni di euro, con una opzione per il secondo che solamente il giocatore argentino deciderà di esercitare. Dopo un lungo corteggiamento siamo alle battute finali. Non resta solamente che dare quello che è l’annuncio ufficiale. Dopo le visite mediche ovviamente che comunque, in ogni caso, dovrebbero essere una semplice formalità.

Calciomercato Juventus, Di Maria ha detto sì

Il sì è stato detto. E allora questo matrimonio si farà. Un solo anno per Di Maria alla Juve per poi tornare al Rosario Central, la sua prima squadra, quella che da quest’anno è stata affidata ad un ex juventino in panchina, Carlos Tevez. Ma poi chissà, nei prossimi mesi potrebbe davvero succedere di tutto, ma ormai il dado è tratto. Poi il futuro si capirà solamente vivendo.

Manca solo l’annuncio ufficiale insomma. Almeno stando alle informazioni di Momblano ovviamente. Di Maria avrebbe sciolto ogni dubbio. E allora è atteso a Torino. Finalmente. La telenovela è finita.