Calciomercato Juventus, il nuovo 10 sta per firmare: non è Pogba

Calciomercato Juventus, in attesa di ufficializzare i primi acquisti tiene banco la questione su chi dovrà ereditare la maglia di Dybala.

Al di là della magnifica suggestione Neymar – vi abbiamo spiegato come la strada che conduce al brasiliano appaia al momento impraticabile per diversi motivi – ci sono altri nodi da sciogliere in casa Juventus. Alcuni riguardano due possibili affari in entrata, dei quali si discute in maniera continuativa ormai da diversi giorni.

Se per l’arrivo – pardon, il ritorno – di Paul Pogba è ormai tutto definito, sembra sia in alto mare la trattativa per l’argentino Angel Di Maria. Tutto tace sul fronte del giocatore argentino. Che non ha ancora fatto pervenire una risposta alla dirigenza bianconera sulla volontà o meno di continuare la sua carriera in Italia. Si pensava che il suo ritorno in Europa dalle vacanze in Sudamerica potesse essere foriero di buone notizie, ma per ora ci sono solamente pochi indizi che fanno ipotizzare un esito positivo. La proposta della Juventus è lì sul piatto. Un anno di contratto con un’opzione, perché l’idea del direttore sportivo Federico Cherubini sarebbe quella di trattenere il giocatore per almeno un biennio.

Calciomercato Juventus, la sensazione di Momblano: “Di Maria potrebbe prendere la 10”

Proposta che inizialmente non aveva scaldato Di Maria e il suo entourage. Il piano dell’ex attaccante del Psg è infatti quello di tornare a giocare in Argentina con la maglia del Rosario Central, il club in cui è cresciuto e che l’ha lanciato. Ora che sulla panchina della squadra gialloblù si è appena seduto Carlos Tevez la prospettiva di un ritorno a casa diventa più allettante. Continua tuttavia ad essere fiducioso in uno sblocco della trattativa il giornalista Luca Momblano, intervenuto poco fa durante la consueta diretta Twitch di Juventibus. Secondo il suo punto di vista, alla fine si troverà un accordo: “Non è una notizia – ha svelato Momblano – ma non mi stupirei se la maglia numero 10 (lasciata libera da Dybala, ndr) andasse proprio al giocatore dell’Albiceleste”.