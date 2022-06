Calciomercato Juventus, au revoir Rabiot: la destinazione sorprende tutti

By

Calciomercato Juventus, il destino di Rabiot sembra segnato. Il francese potrà andare all’estero ma l’ultima suggestione è incredibile.

Calciomercato Juventus, sembra ormai deciso il futuro di Adrien Rabiot. Dopo l’arrivo dal Psg a parametro zero, il centrocampista francese avrebbe ammiratori da tutta Europa, ma l’ultima suggestione lascia, certamente, stupiti.

Oltre al Chelsea di Tuchel che lo valuta come potenziale rinforzo in mediana e il Manchester United di ten Hag, ci sarebbe anche, clamorosamente, di nuovo il Psg. La squadra con cui ruppe prima di passare alla Juventus. Un clamoroso colpo di scena inaspettato. Leggermente defilato continua ad esserci anche il Newcastle.

Calciomercato Juventus, ritorna il Psg nel futuro di Rabiot

Il centrocampista francese potrebbe, clamorosamente, ritornare in Francia. Stando al ‘Corriere dello Sport’, dopo un addio burrascoso a parametro zero, Rabiot avrebbe di nuovo feeling e sarebbe cercato, direttamente, dalla sua ex squadra.

Un clamoroso colpo di scena che aumenta il numero delle pretendenti per il centrocampista francese ormai prossimo all’uscita da Torino. Rabiot permetterebbe di fare cassa ed è un giocatore con diverso mercato estero. C’è sempre ottimismo da parte delle squadra della Premier League di riuscire a chiuderlo ma il Psg è chiaramente un nome inaspettato per il suo futuro. Staremo a vedere cosa succederà e, come sempre, l’ultima parola spetterà proprio al calciatore stesso.