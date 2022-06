Calciomercato Juventus, caso Zaniolo: incontro e offerta ufficiale

Ogni giorno che passa cresce l’attenzione dei tifosi bianconeri e degli addetti ai lavori riguardo le mosse di calciomercato della Juventus.

I bianconeri stanno preparando una grande campagna acquisti, necessaria per pensare in grande. L’obiettivo è quello di vincere lo scudetto ed essere protagonisti in Europa. Una missione non semplice, per la quale occorrono tanti rinforzi in tutte le zone del campo. E non solo per via delle tante e importanti partenze che ci sono state finora.

Come detto ogni zona ha bisogno di volti nuovi, Allegri li aspetta con ansia. Ma la priorità in questa fase sembra riguardare l’attacco. Considerando l’addio di Dybala e quello molto probabile di Morata che non tornerà a Torino. E’ in atto dunque una rivoluzione in avanti con tante piste calde da seguire.

Calciomercato Juventus, Zaniolo continua ad essere una pista calda

Nicolò Zaniolo continua ad essere accostato alla Juventus come possibile rinforzo futuro. Un colpo per il quale bisognerebbe mettere in preventivo la necessità di un esborso economico importante. Il futuro del numero 22 di Mourinho continua ad essere nebuloso. Con spiragli di bianconero che si intravedono all’orizzonte.

🗣”Oggi pomeriggio primo incontro tra la #Roma e l’agente di #Zaniolo. L’offerta per il rinnovo sarà 3,3 milioni circa. Offerta che Zaniolo rifiuterà. #Roma che poi dovrà decidere se mettere il calciatore sul mercato.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) June 23, 2022

Come ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus” arriverà a Zaniolo l’offerta della Roma riguardo il rinnovo contrattuale, per 3,3 milioni di euro a stagione. Una offerta che l’attaccante rifiuterà, passando di fatto la palla al club giallorosso. Che a quel punto dovrà deciderà se cederlo già nel corso di questa estate o meno. Un affare che dunque potrebbe entrare nel vivo nel mese di luglio.