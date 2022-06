Calciomercato, Juventus-Di Maria: fine della storia | Ribaltone dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, la telenovela Di Maria è terminata: la presa di posizione dei bianconeri è senz’appello.

La telenovela Di Maria stava tenendo banco da settimane: la Juventus era arrivata a mettere sul piatto la cifra che richiesta dal “Fideo”: un annuale a circa 7 milioni di euro a stagione per permettere all’asso argentino, eventualmente, di approdare al Rosario Central.

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese de “La Gazzetta dello Sport”, però, i bianconeri avrebbero deciso di tirare i remi in marca, mollando definitivamente la pista Di Maria. Dopo aver aspettato per giorni una risposta dell’asso argentino che non si è mai concretizzata, dunque, la Juve ha preferito prendere la situazione di petto, tirandosi fuori dalla corsa per l’esterno offensivo argentino. Una decisione sicuramente importante, che imprimerà una prima, seria svolta alla sessione estiva del mercato della “Vecchia Signora”.

Ricordiamo che Di Maria era un obiettivo caldeggiato in maniera importante da Allegri; staremo a vedere se, a questo punto, potrà ritornare prepotentemente in auge la candidatura di Zaniolo, o se Cherubini deciderà di affondare il colpo per Berardi. Di Maria-Juventus, l’attesa è finita: salvo clamorosi colpi di scena e dietrofront pazzeschi, “El Fideo” non sarà un nuovo giocatore bianconero.