Calciomercato, Guardiola tramortisce la Juventus: la firma che cambia tutto

Calciomercato Juventus, l’interessamento di Guardiola ridisegna le strategie. Il nuovo incontro potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Oltre a pensare ai colpi con i quali rinforzare la corsia esterna e il centrocampo di Allegri, la dirigenza della Juventus dovrà sbrogliare la matassa legata al futuro di De Ligt. L’olandese, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2024, ha una clausola rescissoria da circa 125 milioni, che l’entourage spinge per abbassare contestualmente all’eventuale prolungamento.

Nelle prossime ore è in programma un incontro tra la Juventus e la Pimenta non solo per mettere a punto gli ultimi dettagli per il ritorno di Pogba in bianconero, ma per capire anche i margini di manovra per De Ligt. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la priorità della “Vecchia Signora” sarebbe quella di trovare un intesa totale per il rinnovo, ma la concorrenza non manca e potrebbe palesarsi con un’offerta concreta da un momento all’altro.

Calciomercato Juventus, incontro con De Ligt: l’ombra lunga di Guardiola

De Ligt ha molti estimatori in Premier, e nelle ultime ore il Manchester City avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, dal momento che quello del gigante olandese è il profilo preferito da Guardiola per puntellare la propria difesa. Si prospetta una partita di scacchi, che la Juve potrebbe chiudere in tempi relativamente brevi: al momento l’ipotesi cessione non è contemplata, ma se dovesse arrivare un’offerta monstre, chiaramente tutto potrebbe cambiare, con Cherubini che a quel punto potrebbe fiondarsi con decisione su Koulibaly e Gabriel. Seguiranno aggiornamenti.