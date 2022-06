Calciomercato Juventus, Koulibaly e Bremer da Allegri: “paga” De Ligt

Il calendario reso noto è uno stimolo in più per accelerare le trattative bianconere nel calciomercato della Juventus.

I bianconeri sono chiamati ad una partenza sprint, non si possono lasciare per strada punti preziosi nella lotta per lo scudetto. Per questo motivo la dirigenza deve chiudere nel minor tempo possibile le trattative impostate per rendere la squadra di mister Allegri sempre più forte e competitiva. Ci sono dei big da sostituire con altrettanti grandi campioni e gli obiettivi da raggiungere ormai sono stati fissati da tempo.

Dal prossimo 4 luglio inizierà il ritiro precampionato ed è scontato che per quella data non arriveranno tutti i rinforzi necessari. Ma si preannunciano settimane bollenti perchè la volontà del club è quella di rinnovare la Juventus per aprire un nuovo ciclo vincente. In Italia ma magari anche in Europa, con la Champions League che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club.

Calciomercato Juventus. doppio colpo se parte de Ligt

Nel frattempo bisogna cercare di tenersi stretti anche i propri gioielli, quelli che piacciono alle altre grandi del calcio europeo. Uno di questi è senz’altro de Ligt, il cui futuro è ancora in dubbio. La Juventus non lo vorrebbe cedere, ma decisiva sarà la volontà del calciatore olandese.

Se Matthijs #DeLigt lascerà la #Juventus quest'estate (#Chelsea ha offerto 100 milioni + bonus) i Bianconeri vogliono fare il doppio colpo Kalidou #Koulibaly – Gleison #Bremer. La percentuale che De Ligt lasci la Juventus è del 51%, in rialzo rispetto a qualche settimana fa. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@juvinsight) June 24, 2022

Secondo gli ultimi rumors il Chelsea avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro più bonus per arrivare al centrale. Nel caso di sua partenza il club non si vorrebbe far trovare impreparato, tentando l’assalto al duo Koulibaly-Bremer per quello che sarebbe un rinnovo totale del pacchetto arretrato.