Calciomercato Juventus, il Pogba della difesa fa impazzire Allegri: primi contatti

Calciomercato Juventus, difesa da ricostruire in casa bianconera: ritorno di fiamma per il fortissimo centrale che milita in Ligue 1. Gli ultimi sviluppi.

Calciomercato Juventus, Pogba è il grande colpo che i tifosi aspettano. Il beniamino che ritorna a casa. Manca pochissimo al suo annuncio: si aspetta la firma già per inizio luglio ma intanto la società lavora già ai colpi in altri settori del campo.

Desta infatti un discreto interesse il profilo di Benoit Badiashile, difensore centrale del Monaco. Ci sarebbe già stati sondaggi come svela il giornalista Gianluigi Longari, anche se i monegaschi, almeno per il momento, hanno sparato molto alto. Ricordiamo che nelle ultime settimane la “Vecchia Signora” si sarebbe resa protagonista di sondaggi esplorativi anche per Koulibaly e Gabriel, ma molto dipenderà dall’epilogo della situazione De Ligt.

Calciomercato Juventus, Badiashile il fuoriclasse in difesa | Cherubini studia la mossa vincente

Essendo, di fatto, uno dei giocatori più richiesti e desiderati d’Europa, Badiashile non è certo un’operazione economica. Su di lui ci sarebbero già sondaggi esplorativi da parte dell’entourage mercato bianconero ma la valutazione dei francesi è molto alta. Staremo a vedere cosa succederà soprattutto se la Juventus dovesse privarsi di De Ligt come purtroppo sembra sempre più possibile dati i contatti con il Chelsea.