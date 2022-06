Calciomercato Juventus, blitz in riva al mare: ore bollenti

Calciomercato Juventus, “avvistato” il dirigente in Versilia: incontro di mercato in vista per i bianconeri?

Sta per entrare finalmente nel vivo il calciomercato della Juventus. A poco più di un mese dalla fine del campionato di Serie A sono stati accostati già diversi nomi al club bianconero, che per adesso ha preferito continuare a lavorare sottotraccia. La campagna di rafforzamento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri decollerà verosimilmente nella prossima settimana, quella in cui le contrattazioni prenderanno ufficialmente il via.

Numerose le operazioni in entrata e in uscita. I temi più caldi sono senz’altro quello dell’atteso ritorno di Paul Pogba, per il quale sembra ormai tutto fatto. Ma crea una certa suspence anche la trattativa “infinita” per Angel Di Maria, che ancora non ha accennato alcuna risposta all’ultima proposta di contratto della Juve. Occhio anche alle eventuali cessioni. Da qualche giorno tiene banco il possibile addio del difensore Matthijs de Ligt: secondo radio mercato l’olandese non sarebbe soddisfatto delle condizioni del rinnovo e “flirta” con alcuni club della Premier League. Uno su tutti, il Chelsea di Thomas Tuchel.

Calciomercato Juventus, c’è anche Carnevali del Sassuolo a Forte dei Marmi

Ad ogni modo i dirigenti bianconeri restano impegnati su più fronti. Il direttore sportivo Federico Cherubini e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene in questo momento si trovano a Forte dei Marmi, in Versilia. Dove, come ha svelato pochi minuti fa il giornalista Nicolò Schira a TopCalcio, sarebbe arrivato anche il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali. Incontro di mercato in vista? Può darsi. Quasi certamente verrà affrontato l’argomento Raspadori: il gioiellino neroverde è ancora un obiettivo della Juve e potrebbe tornare d’attualità se non dovesse andare in porto l’affare Di Maria. Per non parlare di Scamacca e Berardi, altre due possibili alternative per rimpolpare l’attacco.