Calciomercato Juventus, scelta fatta per il dopo De Ligt: ecco Mr 36 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero preso una decisione ben precisa su De Ligt.

Il futuro del difensore olandese è ad oggi ancora un grande tabù, soprattutto alla luce delle ormai divenute note dichiarazioni rilasciate dal ritiro con gli Orange e dalle quali è emerso un freddo approccio del giocatore a tutti i discorsi legati alla sua situazione contrattuale e alla trattativa per il rinnovo.

Ammirandone chiarezza e onestà, in un mondo contraddistinto da parole smielate ma quasi mai corrispondenti a realtà da parte di giocatori e dirigenti, ci limitiamo preliminarmente a resocontare la posizione dell’ex Ajax. Quest’ultimo ha firmato con la Juventus nel 2019, legandosi alla Vecchia Signora fino al 2024 e inserendo nel proprio contratto una clausola da 120 milioni di euro.

Circa due settimane fa, a poca distanza dalla conclusione di un campionato abbastanza anonimo ma contraddistinto comunque dall’approdo in Champions League, Matthijs ha evidenziato di voler riflettere e di non voler prendere a cuor leggero la scelta di prolungare il vincolo con il club torinese.

Calciomercato Juventus, Lenglet come “nuovo” de Ligt

In particolar modo e a differenza di tante altre situazioni divenute all’ordine del giorno in questo mondo, la vicenda De Ligt non è legata ad un discorso di ingaggio. O meglio, non è unicamente da considerarsi come influenzata da quest’aspetto. L’olandese si sarebbe detto pure disposto a prolungare il contratto di altri due anni, previo l’abbassamento della clausola a 70 milioni.

Una situazione che per certi versi e con le dovute differenze e proporzioni ricorda quella di Nicolò Zaniolo e che sicuramente porterà a numerose discussioni nelle prossime settimane. Frattanto, stando a quanto riportato da Sport.es, a Torino starebbero già iniziando a tutelarsi e a guardarsi intorno.

Secondo il portale spagnolo, infatti, la Juventus avrebbe messe nel mirino Clement Lenglet, arrivato al Barcellona dopo le grandi stagioni al Siviglia per un prezzo di circa 36 milioni di euro e pian piano smarritosi dietro le difficoltà del mondo blaugrana tutto e a causa di reiterate problematiche fisiche che hanno reso la sua esperienza in Catalogna non proprio memorabile a livello personale.

Su di lui anche Tottenham e Marsiglia.