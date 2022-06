Calciomercato Juventus, fa tutto Kean: ecco il nuovo vice Dv7

Calciomercato Juventus, attacco stravolto: le nuove gerarchie potrebbero essere cambiate a causa della decisione di Moise Kean. Idea scambio con il Psg ma non solo.

Con un mercato già nel vivo dell’azione tra possibile uscite e clamorosi arrivi, c’è sempre molto hype per l’annuncio di Pogba, i bianconeri devono sistemare anche l’attacco. Un vice per Vlahovic che corrisponda alle richieste tattiche di mister Allegri. Possibilmente un bomber d’area con grande esperienza.

Tutte caratteristiche che corrispondo perfettamente ad Arnautovic. Bomber del Bologna con grande esperienza internazionale, l’austriaco sarebbe già pronto per l’ennesimo salto di qualità. Un ariete tecnico come piace ad Allegri, alla Mandzukic per intenderci. Tutto possibile sì, ma prima bisogna sistemare la questione Kean.

Calciomercato Juventus, Arnautovic arriva solo con l’addio di Kean

Come infatti sottolinea “Tuttosport”, l’austriaco può arrivare ma soltanto con la cessione di Moise Kean. Sul giovane italiano c’è di nuovo la sua ex squadra, il PSG. I francesi hanno dimostrato un discreto feeling con l’attaccante, cosa che non è successa con il suo ritorno all’ovile bianconero. Proprio per questo motivo la società valuta già il trasferimento e in tal senso l’operazione potrebbe sbloccare anche il colpo in entrata, il tanto proclamato e necessario vice Vlahovic.