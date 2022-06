Calciomercato Juventus, decisione presa: Koulibaly ha svelato il suo futuro

Calciomercato Juventus, colpo di scena Koulibaly: rivelazione bomba e futuro svelato. Come cambia il futuro del senegalese.

La situazione difensiva dei bianconeri è decisamente rovente sia in entrata ma soprattutto in uscita. Desta non poca preoccupazione la situazione relativa a De Ligt che potrebbe, clamorosamente, salutare già quest’anno, con l’interessamento del Chelsea che si sarebbe già concretizzato in una prima offerta – rifatta – messa sul tavolo della Juventus.

E dopo la perdita di Chiellini è una situazione tutt’altro che stabile sul fronte De Ligt, la Vecchia Signora vuole fare chiarezza e guarda i potenziali grandi sostituti. Non è un mistero che Koulibaly piaccia e molto ma l’ultima indiscrezione non lascia dubbi sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Koulibaly non ha dubbi | “Vuole restare a Napoli”

L’indiscrezione arriva direttamente da “Calcio Napoli 24” che tramite il ristoratore Bobò rivela le parole del diretto interessato. Ecco cosa ha detto Koulibaly agli amici del ristorante: “Ha confermato che vuole restare a Napoli, ma De Laurentis lo deve accontentare!“ Un indiscrezione che non lascia dubbi sulla volontà de giocatore che si trova molto bene in azzurro ma ciò non significa che la Juventus non possa tentare l’ultima mossa decisiva per convincerlo, soprattutto dovesse perdere, in extremis, De Ligt