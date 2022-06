Calciomercato Juventus, intrigo da brividi in Serie A: ribaltone nel weekend

Si sta avvicinando il mese di luglio e il calciomercato vive una fase molto importante e non solo per la Juventus.

Tutte le squadre cercano di stringere i tempi per riuscire a portare a casa rinforzi in vista dell’inizio del campionato. Che quest’anno partirà presto, prima di Ferragosto, e vedrà subito un tour de force. Tante gare ravvicinate e la necessità di non perdere punti per strada se si vuole sognare in grande.

Questo la Juventus lo sa benissimo e la dirigenza sta lavorando da molte settimane affinché possano arrivare a Torino quei giocatori necessari per aprire un nuovo ciclo vincente. Alcuni obiettivi sembrano essere vicini e l’allenatore spera di poter avere a disposizione volti nuovi nel minor tempo possibile. Altrettanto importante per i bianconeri sarà la campagna cessioni, dalle quali si sperano di recuperare delle risorse economiche.

Calciomercato Juventus, tentativo last minute del Torino per Mandragora

Un giocatore che sicuramente è destinato a lasciare nuovamente il club bianconero è Rolando Mandragora. Lo scorso anno in prestito al Torino dove ha disputato una stagione importante. Tuttavia i granata non hanno messo sul piatto i 14 milioni di euro per il riscatto e dunque il regista è tornato a Torino. Trovando nella Fiorentina una squadra pronta a investire su di lui. I viola stanno cercando un centrocampista centrale dopo la partenza di Torreira e l’avrebbero individuato proprio in Mandragora. Accordo molto vicino sulla base di 10 milioni di euro. Tuttavia, come ha spiegato il giornalista Di Marzio, il Torino non avrebbe ancora mollato la presa e sarebbe pronto a cercare un sorpasso in extremis nel weekend. Ad ogni modo la definizione della cessione del giocatore per la Juventus è vicina e i bianconeri incasseranno una somma decisamente importante.