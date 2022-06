Calciomercato, game over definitivo: 92 milioni e addio Juventus

Calciomercato Juventus, prezzo fissato e addio bianconeri. Sfuma definitivamente il grande obiettivo.

Ci siamo abituati in queste settimane all’accostamento di grandi e nobili nomi in casa Juventus ma non solo. A partire dalla suggestione Cristiano Ronaldo diffusasi sempre di più all’ombra del Colosseo complice la grande eco di Mourinho. Passando poi per quelle di Neymar o Icardi nonché le ben più concrete relative alla possibilità di assistere al ritorno di Lukaku all’Inter.

Restando in casa Juventus, i nomi fin qui finiti in orbita piemontese sono diversi. C’è sempre sullo sfondo quel Nicolò Zaniolo che forse non è mai stato cancellato dal famoso pizzino di Paratici, passato poi nelle mani di Cherubini.

Si pensi poi a Paul Pogba, per il quale sembrano esserci tutti i presupposti per assistere al rientro all’ombra della Mole Antonelliana, potenzialmente rappresentante l’ennesimo mattoncino di una carriera principalmente costruita sull’asse Torino-Manchester.

Calciomercato Juventus, quasi 100 milioni sul piatto e colpo sfumato

Altro nobilissimo nome divenuto causa di discussioni e rumors è poi quello di Angel Di Maria, liberatosi contrattualmente dal PSG e rappresentante un validissimo parametro zero che ha ampiamente dimostrato soprattutto tra Madrid e Parigi di essere un autentico giocatore di qualità che non poco tornerebbe utile a mister Allegri per acuire la prolificità della sua regione offensiva.

Angel non ha però preso ancora posizione e, in attesa di una svolta per la quale Cherubini fisserà comunque una dead-line, continuano i sondaggi e gli studi degli addetti ai lavori per concretizzare nuovi colpi. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare anche di quei nomi destinati ad essere cancellati definitivamente dalla wish list della dirigenza.

Tra questi c’è quello di Frenkie De Jong, amico e connazionale di De Ligt, per il quale la stessa Vecchia Signora sembrava volersi muovere in seguito alle difficoltà da lui vissute al Barcellona e che lo rendono ad oggi un nobilissimo uomo mercato.

Secondo quanto raccolto da Carpetas Blaugranas, il fiammingo sarebbe vicino all’approdo al Manchester United, sulla base di un’operazione di 80 milioni di euro cui è da aggiungersi una variabile di circa 12 milioni.