Calciomercato Juventus, offerta ufficiale da 15 milioni: risposta lampo

Calciomercato Juventus, il centrocampista argentino è ormai a tutti gli effetti un altro grande obiettivo di mercato.

Priorità massima al centrocampo, il reparto che più degli altri necessita di elementi di un certo spessore. Paul Pogba diventerà a breve il nuovo “faro” della linea mediana della Juventus. Ma è abbastanza scontato come l’ormai ex centrocampista del Manchester United, in procinto di trasferirsi nuovamente a Torino, non possa essere l’unica soluzione. Serve almeno un altro profilo simile a quello del francese, magari dalle caratteristiche diverse da quelle del “Polpo”. In attesa di capire quale sarà il futuro di Arthur e Rabiot, due che in questo momento appaiono con la valigia in mano, l’attenzione di Madama sembra essersi spostata sull’ex romanista Leandro Paredes, da gennaio 2019 in forza al Psg.

Un regista puro e soprattutto affidabile, con la sola incognita degli infortuni che hanno spesso caratterizzato la sua avventura parigina. Se in salute, però, l’argentino è un giocatore validissimo, capace di abbinare alla perfezione quantità e qualità. Un profilo, insomma, che attualmente non esiste nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, il Psg rifiuta la prima proposta per Paredes

Perfetto per un possibile centrocampo a tre con Pogba e Locatelli, Paredes da qualche giorno rientra a pieno titolo tra gli obiettivi della Juventus, che per il momento resta concentrata sull’affare Di Maria, peraltro attuale compagno di squadra – e di nazionale – dell’ex giallorosso. Radiomercato aveva prospettato l’ipotesi di uno scambio con Moise Kean: l’attaccante quest’anno ha trovato poco spazio a Torino e il fatto che a Parigi ne abbiano un buon ricordo potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare l’affare. Proposta che tuttavia il Psg non ha ancora preso in considerazione.

Un netto rifiuto, invece, per l’offerta da 13 milioni di euro più due di bonus che – secondo il quotidiano Repubblica – sarebbe stata recapitata dai dirigenti bianconeri al club campione di Francia per assicurarsi Paredes. Offerta che nella capitale francese ritengono troppo bassa: non sono disposti a cederlo per meno di venti milioni.