Calciomercato Juventus, “svolta ufficiale per Zaniolo”: 40 milioni più bonus.

La Juventus si sta dimostrando decisamente interessata a sovvertire le sorti del campionato appena concluso e a ricandidarsi di fatto a vincitrice del titolo italiano. Questa volontà risulta palese, infatti, dalla campagna acquisti che la dirigenza ha messo in conto di fare: Agnelli & Co. hanno infatti nella lista degli obiettivi nomi molto importanti che, se saranno effettivamente aggiunti in organico, renderanno la squadra molto più competitiva.

Tra questi nomi figurano campioni come Paul Pogba, il chiacchieratissimo Angel Di Maria, Arnautovic come vice Vlahovic ma anche il talento italiano Nicolo Zaniolo. Egli è infatti in scadenza contrattuale con la Roma di Jose Mourinho nel 2024 e non ha la benché minima idea di rinnovare il suo contratto, motivo in più per la dirigenza bianconera per fiondarsi sul ragazzo. Inoltre, per dirla tutta, dei contatti tra le due società si sono anche già verificati e quindi si può dire che un primo approccio alla causa si sia già verificato.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo ballano 20 milioni: Arthur la chiave

Nonostante offerte differenti, da questi primi incontri, fondamentali ma poco fruttuosi, si è evinta però la volontà da parte di entrambe le società di chiudere l’affare. Secondo quanto riportato da “Tutto Sport”, infatti, la richiesta della dirigenza della Roma si aggira intorno ai 60 milioni di euro, mentre la Juventus sarebbe intenzionata a spenderne al massimo 40. Insomma, adesso si deve verificare la canonica fase del “tira e molla” fino a quanto non si riesca a trovare il compromesso che metta d’accordo entrambe le società. In quest’ottica chi potrebbe risolvere la questione è il brasiliano Arthur, molto apprezzato da Mourinho, e che potrebbe appunto essere proposto alla Roma per “saldare” il gap tra richiesta e offerta.