Calciomercato, la Juventus cala il tris: intesa totale

Calciomercato Juventus, le ultime da Sportitalia: l’accordo è stato praticamente trovato. Arriva un nuovo colpo.

La settimana della Juve. Dopo aver recepito la svolta nell’affare Di Maria, i bianconeri hanno praticamente concluso un altro affare: secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo per il trasferimento all’ombra della Mole di Andrea Cambiaso.

Sull’esterno mancino, infatti, si è registrata una forte accelerazione negli ultimi giorni, con la Juve che ha anticipato la concorrenza dell’Inter: Cherubini, infatti, che lavorava sull’esterno da tempo, ha sfruttato la situazione ed ha piazzato la zampata vincente. Da capire se – come sembra – nell’affare con i liguri possano essere inserite delle contropartite tecniche: nelle scorse ore si è parlato di una possibile base cash, a cui aggiungere il cartellino di Dragusin. Con l’arrivo di Cambiaso, e con la situazione di Alex Sandro che non è arrivata ad un turning Point, a finire sul mercato sarà sicuramente Luca Pellegrini, che ha diversi estimatori in Premier League. Via vai in corsia bianconera, dunque: Cambiaso in, e quasi sicuramente Pellegrini out.