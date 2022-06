Calciomercato, Juventus-Di Maria e il “matrimonio” social

Calciomercato, un indizio che non è passato inosservato: il calciatore argentino è sempre più vicino alla Signora.

Gli indizi social solitamente non tradiscono. Soprattutto se a lasciarlo è la consorte del diretto interessato, la signora Jorgelina Cardoso. Non poteva passare inosservato, in queste calde ore di calciomercato, il follow della moglie di Angel Di Maria – mai così vicino alla Juventus – al profilo Instagram del club bianconero.

Un segnale inequivocabile della scelta che il calciatore argentino ha preso di comune accordo con la sua famiglia. La loro prossima tappa, prima di far definitivamente ritorno nel paese sudamericano, sarà dunque Torino. Già, il romantico ritorno in Argentina al Rosario Central per il momento può attendere. “El Fideo” ha ancora voglia di lottare per traguardi importanti, come lo scudetto e la Champions League. Nonostante l’età – ha 34 anni – non gli consenta più di fare progetti a lunga scadenza, l’ex Psg si vuole regalare un’altra stagione ad alti livelli, andando a migliorare considerevolmente la corsia mancina di Massimiliano Allegri. Che con un Di Maria in più potrà finalmente sdoganare quel tridente che in più occasioni ha proposto nell’annata che si è da poco conclusa.

Calciomercato, lady Di Maria ha iniziato a seguire la Juve su Instagram

La trattativa, che sembrava si fosse arenata per via del temporeggiare del giocatore, si è finalmente sbloccata. Decisive le ultime ventiquattr’ore, in cui Di Maria ha deciso di accettare la proposta dei dirigenti bianconeri. La telenovela, dunque, sta per concludersi. E l’epilogo è quello che sognavano tutti i tifosi juventini, che nella prossima stagione potranno ammirare le gesta di un calciatore fantastico, dall’incredibile esperienza internazionale. Per definire il tutto, tuttavia, bisognerà aspettare qualche giorno. Come ha fatto sapere il quotidiano torinese “La Stampa”, l’entourage del “Fideo” e la Juventus stanno limando gli ultimi dettagli. Soltanto dopo arriverà l’attesa ufficialità.