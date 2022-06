Calciomercato Juventus, a sinistra si cambia: chi viene e chi va

Si avvicina alla fine del mese di giugno e le trattative del calciomercato della Juventus stanno diventando davvero bollenti.

Il prossimo 4 luglio inizierà il lavoro sul campo della squadra di Massimiliano Allegri ma è scontato che per quella data l’allenatore livornese non potrà avere tutta la rosa a sua completa disposizione. Ci saranno dei giocatori ancora in vacanza e soprattutto mancheranno all’appello i rinforzi tanto attesi anche dalla tifoseria. Soltanto con l’arrivo di almeno un paio di innesti per ogni reparto si potrà pensare ad uno Juventus capace di lottare per lo scudetto e per un posto al sole nella prossima edizione della Champions League.

La dirigenza però non si sta tirando certo indietro, è al lavoro ormai da tanto tempo su determinati obiettivi affinché possano arrivare a Torino prima dell’inizio del campionato di serie A, fissato attorno alla metà di agosto.

Calciomercato Juventus, Pellegrini verso la Premier: Cambiaso al suo posto

In difesa non servirà solo un difensore centrale, ma anche sulla fascia sinistra sono previsti cambiamenti. In un primo tempo si pensava alla partenza di Alex Sandro, ma il brasiliano vuole arrivare alla fine del suo contratto in scadenza a giugno 2023 per scegliere poi il suo nuovo club da parametro zero. Insomma pare destinato a rimanere. Chi invece può andare via – come sottolinea Sportmediaset – è Luca Pellegrini. Ci sono alcuni club di Premier League che lo seguono con attenzione e in particolar modo c’è il Fulham pronto a mettere sul piatto ben 10 milioni di euro per lui. Una cifra che i bianconeri sarebbero poi pronti a reinvestire per arrivare all’esterno sinistro Cambiaso del Genoa, bruciando così la concorrenza dell’Inter.