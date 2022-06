Calciomercato Juventus, sorpresa Di Maria: cifre e durata del contratto cambiate

By

Calciomercato Juventus, sorpresa Di Maria: ecco quali sono le condizioni che porteranno Il Fideo a Torino tra pochi giorni

La svolta c’è stata domenica, quando Angel Di Maria ha deciso che il tempo era finito e ha deciso, soprattutto, di accettare l’offerta della Juventus per la prossima stagione. Mancano solamente gli ultimi dettagli, la parte più grossa dell’affare è stata fatta: quelli decisivi insomma che non muoveranno comunque le pedine.

L’argentino sarà bianconero nei prossimi giorni, ormai su questo non ci sono dubbi anche perché il Barcellona quasi si è rassegnato. I catalani erano l’unico club pronto a pareggiare l’offerta di 7 milioni di euro di contratto per un anno che la Juve ha messo sul piatto, facendo uno sforzo importante e dimenticandosi anche del Decreto Crescita. Insomma, alla fine, ha vinto l’enorme volontà della Juve di chiudere l’affare e regalare a Massimiliano Allegri un elemento di spessore, uno di quelli che possono ancora, nonostante l’età, fare la differenza per le qualità tecniche che possiede.

Calciomercato Juventus, i dettagli da limare

La Gazzetta dello Sport svela i dettagli economici dell’operazione di mercato: un anno di contratto a 7 milioni di euro e un altro anno come opzione a favore del giocatore. Che, a quanto pare comunque, difficilmente la eserciterà visto che le intenzioni sono quelle di tornare al Rosario Central, in Patria, per chiudere la carriera.

Ballano ancora i bonus, che Di Maria vorrebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze. L’argentino avrebbe chiesto 2 milioni, la Juve, anche in questo caso, sarebbe disposta a fare un ulteriore sacrificio. La sensazione è che si potrebbe chiudere a metà strada, con un altro milione che Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto. Il contratto è pronto, o almeno la bozza. Mancano solamente le postille per renderlo definitivo. Poi la firma. Che non dovrebbe tardare ad arrivare.