Calciomercato Juventus, la chiave è nei bonus: tripletta da sogno servita

Calciomercato Juventus, svolta grazie ai bonus e tripletta da sogno servita. Il piano di Cherubini è chiaro: far risorgere la Vecchia Signora.

Quest’ultima ha palesato non poche difficoltà negli ultimi anni, frutto di errate valutazioni del passato ma anche naturale inflessione dopo una decade di dominio totale nel nostro campionato e di grandissime stagioni anche a livello europeo.

Proprio quando sembrava mancare l’ultimo tassello per colmare il gap con le big di Europa, a Torino decisero di prendere l’uomo Champions per eccellenza, Cristiano Ronaldo. Il triennio del 7 nel nostro campionato è stato clamoroso ma non è comunque servito a migliorare la dimensione in campo continentale ed ha anzi preceduto un’evidente parentesi di inflessione anche in Serie A.

Conclusa la stagione 2020/2021 al quarto posto, il campionissimo portoghese ha deciso di lasciare la Juventus che, proprio dall’uscita del 7, sembra aver voluto catalizzare un percorso finalizzato alla creazione di un progetto meno stantio e basato su volti nuovi rispetto a quelli che da troppo tempo rappresentavano emblematicamente la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, tripletta da sogno e svolta con i bonus: le ultime su Kostic

Agnelli è voluto però ripartire da uno dei tecnici che abbiano dato in questi anni maggiore soddisfazione alla piazza juventina tutta. Il ritorno di Allegri non è stato felicissimo in questi primi dodici mesi ma a Torino sembrano esserci tutte le volontà delle parti in causa coinvolte di migliorare e consegnare a Max una rosa che permetta lui di lavorare per raggiungere i gloriosi livelli di un tempo.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un’importante accelerazione per Angel Di Maria ma l’argentino pare poter rappresentare solamente il primo di una serie di colpi importanti quanto mirati. Oltre all’ormai ex PSG anche Paul Pogba è vicino al grande ritorno.

Frattanto, Cherubini e colleghi continuano a monitorare diversi profili che corroborino lo scacchiere soprattutto in una regione offensiva rimasta già orfana di Morata, Dybala, Bernardeschi e che potrebbe prossimamente salutare anche Moise Kean.

Il nome individuato da tempo è quello di Filip Kostic, meraviglioso rifinitore serbo in scadenza contrattuale con l’Eintracht Francoforte fra un anno. Raggiunta l’intesa con il giocatore, resta da convincere il club tedesco. Quest’ultimo, nonostante la su presentata situazione contrattuale, chiede sempre 20 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport ha però evidenziato come a Torino contino di chiudere sulla base di un’offerta da 15 milioni, con ruolo di discriminante grimaldello assegnato alla parte variabile.