Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Milinkovic: annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, il futuro di Milinkovic Savic sarebbe giunto ad un punto di svolta: ecco cosa potrebbe succedere.

Con i due colpi Pogba-Di Maria in via di definizione, il mercato della Juventus comincia ad assumere i contorni e le fattezze delle linee indicate da Max Allegri per puntellare una rosa quanto più vicina alle esigenze del tecnico livornese, il cui sogno, però, resta sempre e comunque Milinkovic Savic.

Il centrocampista serbo della Lazio, però, salvo clamorosi colpi di scena non si accaserà in bianconero. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, infatti, Romeo Agresti ha rivelato come non ci siano i margini per una trattativa con la Lazio, anche se la Juve dovesse incamerare soldi importanti dalla cessione di De Ligt. Lotito, infatti, valuta il “Sergente” non meno di 80 milioni di euro, ed è molto difficile che i biancocelesti entrino nell’ordine di idee di cederlo per una cifra inferiore.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Milinkovic: la sentenza di Agresti

Dai soldi ricavati dall’eventuale cessione di De Ligt, la Juve dovrebbe ristrutturare un pacchetto arretrato che ha già perso Chiellini, e magari fornire un’altra soluzione offensiva ad Allegri per la corsia mancina, con Kostic che rimane obiettivo caldo, ma il cui futuro è strettamente collegato a quello di Zaniolo, finito nuovamente in piena orbita bianconera. Molto difficile, dunque, che “Madama” possa destinare una fetta sufficiente del proprio budget per l’acquisto della mezzala della Lazio, per il quale non ci sono stati contatti già da tempo. Sondato anche da Psg e United (con i Red Devils che però hanno appena chiuso l’operazione De Jong), le chances che Milinkovic Savic approdi all’ombra della Mole sono pressoché nulla, almeno stando a quanto riferito da Agresti. Staremo a vedere quello che succederà