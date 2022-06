Calciomercato Juventus, Neymar tradito: la formula che fa volare Allegri

Si sta avvicinando la fine del mese di giugno e cresce sempre più l’attenzione riguardo il calciomercato della Juventus

Stanno per arrivare i giorni decisivi per iniziare a capire quali saranno le mosse del club juventino in vista della prossima stagione agonistica. Il ritiro precampionato partirà il prossimo 4 luglio ma per quella data sembra davvero impossibile che possano arrivare tutti i rinforzi necessari per allestire una squadra capace di vincere lo scudetto in serie A ed essere protagonista in Europa.

Ci sarà bisogno di tutta l’estate per portare a termine le trattative imbastite nelle ultime settimane, ma quel che è sicuro è che la dirigenza della Juventus è intenzionata fare degli investimenti importanti per rinnovare e ringiovanire l’organico di mister Allegri. Che però spera di avere al più presto i rinforzi a disposizione perché mai come nel prossimo campionato ci sarà bisogno di partire a tutta per non perdere terreno dalle altre rivali per il tricolore.

Calciomercato Juventus, il Psg apre al prestito di Neymar e paga parte dell’ingaggio

Nelle ultime settimane alla squadra bianconera sono stati accostati grandi campioni. Pogba e Di Maria sembrano essere vicini alla firma con la Juventus, ma c’è anche un altro big del calcio mondiale che viene considerato come un potenziale colpo da novanta per la squadra di Allegri. Stiamo parlando di Neymar. Il brasiliano pare destinato a lasciare il Psg, che vuole puntare tutto su Mbappè e sta cercando di cedere il campione verdeoro. Impresa mica semplice, considerando il prezzo del suo cartellino e anche l’alto ingaggio che percepisce. In Spagna “El Pais” spiega che proprio in considerazione di questo, il Psg ha deciso di aprire anche alla possibilità di prestare il calciatore. Contribuendo in modo importante al pagamento del suo ingaggio. Ecco perché riprendono quota le voci che vorrebbero Neymar in orbita Juve, anche se il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona.