Calciomercato, la Juventus lo ha abbandonato: trattativa saltata

Ci siamo, il calciomercato della Juventus pare destinato a prendere forma nei prossimi giorni e i tifosi aspettano impazienti.

A breve si inizierà a lavorare sul campo, la squadra di Allegri si ritroverà – pur senza diversi elementi che godranno ancora di qualche giorno di relax – per iniziare a preparare il prossimo campionato di serie A. Che inizierà poco prima di Ferragosto e che prevede un tour de force iniziale fino alla pausa per i prossimi mondiali in Qatar di novembre e dicembre.

Non bisognerà perdere punti preziosi per strada ed è per questo motivo che l’allenatore livornese attende al più presto i rinforzi richiesti alla società. Servono tasselli nuovi che possano rendere la Juventus una delle favorite per la conquista del tricolore, riscattando così l’ultima opaca stagione.

Calciomercato Juventus, niente accordo con l’Eintracht: sfuma la pista Kostic?

Pogba e Di Maria potrebbero essere i primi grandi colpi estivi per rinforzare la squadra di Allegri, ma è chiaro che il tecnico spera che al più presto la rosa possa essere completata. Tuttavia a quanto pare un obiettivo potrebbe essere definitivamente abbandonato dai bianconeri. Durante il tg di “Sportmediaset” infatti si è parlato anche del futuro di Kostic. Il giornalista Claudio Raimondi ha sottolineato come non si sia riusciti a trovare un accordo con l’Eintracht Francoforte, club a cui appartiene il cartellino del giocatore, propenso invece al trasferimento. Anche per questo motivo la Juventus avrebbe rotto gli indugi per arrivare ad un altro rinforzo sulla corsia sinistra, vale a dire Cambiaso del Genoa. Il mercato però è lungo, quindi occhio ai colpi di scena che potrebbero esserci nelle prossime settimane.