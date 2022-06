Calciomercato Juventus, i dolori del giovane Werner: la risposta di Allegri

Calciomercato Juventus, dirigenza e società si sono esposti sulla tanto discussa questione. Prossima la svolta di un’operazione non poco discussa in questi giorni.

Certamente le vicissitudini legate al futuro di Di Maria e i corteggiamenti ad un Paul Pogba da tempo vicino al grande ritorno hanno catturato l’attenzione mediatica del mondo bianconero tutto, preoccupato quanto curioso del futuro cui si andrà incontro dopo un triennio non proprio felicissimo.

Incassate le non poco dolorose uscite di Chiellini e Dybala, nonché la consapevolezza di non poter contare il prossimo anno nemmeno su Morata e Bernardeschi, la tifoseria attende qualche risposta da Cherubini e colleghi, non a caso in questi giorni mossisi su più fronti ma principalmente intenzionati a dare una sterzata alla non poco problematica questione riguardante l’attacco.

Ad oggi, quest’ultimo sarebbe costituito unicamente dalla coppia Kean-Vlahovic, oltre che ad un Federico Chiesa atteso con gran fermento ma il cui ritorno dovrebbe coincidere più o meno con le settimane precedenti l’inizio dei Mondiali.

Calciomercato Juventus, Werner in bianconero: a Torino hanno deciso

In attesa di evoluzioni sul fronte Zaniolo, seguito ormai da anni e, a differenza di tanti altri amici e colleghi, in questi giorni costantemente al lavoro presso la terra natia ligure, la dirigenza e mister Allegri sembrerebbero aver preso una posizione relativa ad uno scenario di cui si è parlato nel recente passato.

Nella memoria dei tifosi sono infatti ancora ben impresse quelle dichiarazioni, plausibili quanto inattese, giunte da Matthijs De Ligt a inizio giugno, direttamente dal ritiro dell’Olanda. La situazione contrattuale dell’ex Ajax, unitamente ai suoi piani futuri, potrebbero rendere la sua posizione non complicata.

Il classe ’99 vanta nobili e apprezzati estimatori, soprattutto in Premier League, dalla quale sono giunte forti avances Blues. Il Chelsea vede nel 4 di Allegri il giusto rincalzo per ovviare all’uscita a costo zero di Tonio Rudiger e avrebbe messo sul piatto, come già raccontatovi, il cartellino dell’attaccante Timo Werner.

Letteralmente inarrestabile ai tempi della Bundes, in quel di Londra il bomber non ha fatto benissimo ma continua a rappresentare un profilo più che interessante a livello continentale nel suo ruolo. A detta dell’esperto di mercato juventino, Luca Momblano, espressosi a Juventibus, ci sarebbe il forte gradimento di Nedved e il nullaosta di Cherubini.

Da comprendere la posizione di Max e l’impatto che essa potrebbe avere, alla luce del non particolare gradimento del tecnico toscano rispetto al baratto con conguaglio sull’asse italo-anglosassone.