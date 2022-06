Calciomercato Juventus, addio gratis: la “Lanterna” nel suo destino

Acquisti, cessioni e prestiti. Tanto lavoro in vista per la dirigenza della Juventus in questa fase di calciomercato.

Cherubini e il suo staff sono chiamati a lavorare su 360 gradi per rendere i bianconeri sempre più forti e competitivi su tutti i fronti. Tant’è che presto potrebbero arrivare delle ufficialità importanti riguardo i colpi messi a segno per rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

La dirigenza però è impegnata anche nelle cessioni. In primis andranno sistemati quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Poi sarà il tempo di trovare collocazione ai giovani, a quei giocatori che saranno ceduti in prestito altrove per accumulare minutaggio.

Calciomercato Juventus, De Winter rimarrà in serie A

Tra i giovani giocatori in uscita c’è anche il laterale Koni De Winter, elemento sul quale la Juventus vuole puntare per il futuro. Tant’è che la sua cessione nelle prossime settimane avverrà sì ma solo in prestito, per consentirgli di giocare di più.

#DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci sono anche #Empoli e #Monza; meno accreditate le ipotesi estere, Bruges, Ajax e Southampton. La #Juventus vuole tenerlo vicino. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 28, 2022

Come spiega il giornalista Giovanni Albanese la volontà del club bianconero è quella di cederlo ad un club di serie A, in modo da monitorarne da vicino la crescita. De Winter dunque potrebbe passare alla Sampdoria, che pare essere in pole position. Ma hanno chiesto informazioni su di lui anche Empoli e Monza. Interessati anche club esteri, ma la priorità sarà data alla possibilità di giocare nel nostro campionato.