“A vita alla Juventus”: il fedelissimo di Allegri fa impazzire i tifosi

Calciomercato Juventus, le parole del fedelissimo di Allegri non passano di certo inosservate: ha giurato amore eterno ai bianconeri.

In casa Juventus, una delle note più liete della passata stagione, al netto delle oggettivo difficoltà riscontrate dalla compagine di Allegri, è stata sicuramente Danilo. Il polivalente terzino brasiliano, impiegato all’occorrenza anche da difensore in uno scacchiere a tre, è stato elogiato a più riprese dal tecnico livornese, che ne ha lodato l’incredibile intelligenza tattica.

L’ex Manchester City, approdato all’ombra della Mole nell’ambito della trattativa che ha portato Joao Cancelo a vestire la maglia del Manchester City, dopo una prima stagione piuttosto balbettante, funestata da molteplici infortuni, si è fatto apprezzare con il tempo per la grandissima capacità di saper interpretare al meglio i momenti topici delle gare. Il trentenne difensore carioca, legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza nel 2024, ha giurato amore eterno ai colori bianconeri, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di globo.com: “Non cambierei l’esperienza maturata finora, perché mi ha fatto raggiungere maturità tattica, tecnica, emotiva e culturale, senza delle quale non avrei l’importanza che rivesto oggi alla Juve. Voglio restare in bianconero finché non smetterò di giocare a calcio.”