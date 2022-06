Calciomercato Juventus, uragano Salah: la decisione è clamorosa.

Il calciatore egiziano, trasferitosi a Liverpool nel lontano 2017 dalla Roma, è stato in questi anni uno dei migliori giocatori della squadra inglese con cui è riuscito a vincere svariati trofei come, ad esempio, una Champions League, una Premier League, una coppa di lega inglese, 1 supercoppa UEFA, una coppa di lega inglese e un mondiale per club, oltre a diversi titoli individuali.

Il calciatore africano è però quasi giunto al termine del suo contratto, previsto per il prossimo anno e per quanto concerne un ipotetico rinnovo dell’accordo sembra praticamente impossibile che Salah non si muoverà in tal senso e che quindi il prossimo anno lascerà la squadra inglese a parametro zero, a meno che qualche altro top club europeo non decida di fiondarsi sul calciatore per arrivare prima della concorrenza. Quello che però i possibili acquirenti dovrebbero tenere in considerazione è che il prezzo del cartellino fissato dal Liverpool per quello che è stato comunque uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni è 60 milioni di sterline, una cifra spropositata considerando che tra soli 12 mesi lo si potrebbe ingaggiare senza spendere nemmeno un euro.

Calciomercato Juventus, il futuro di Salah lontano dagli UK: si apre la pista Spagna

Inoltre, in merito al suo futuro è stato il calciatore stesso a rassicurare che il prossimo anno sarà ancora un calciatore dei Reds. In quell’occasione, però, il giornalista che gli poneva le domande l’ha punzecchiato circa la possibile destinazione dopo l’addio alla squadra inglese e a quella domanda Salah dopo il solito panegirico in cui ha palesato la sua volontà di voler giocare ancora a lungo, si è lasciato andare circa la possibilità di andare a giocare in Spagna con un “perchè no. Non si sa cosa accdrà in futuro, quindi un giorno forse giocherò lì” e visti i recenti attriti con la tifoseria dei Blancos tutto lascia intendere che se dietro le parole di Salah ci fosse anche solo una mezza idea circa il suo prossimo club, questo club appunto sarà il Barcellona di Xavi.