Calciomercato, lascia la Juventus: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, lascia ufficialmente la squadra bianconera con tanto di annuncio del club sui propri canali social.

Calciomercato Juventus, il giovane Ange Josuè Chibozo dell’Under 19 lascia ufficialmente la squadra bianconera. Arriva il comunicato del club che augura il suo in bocca al lupo al giocatore per la nuova avventura.

L’avventura del giovane Ange Josuè Chibozo in bianconero è terminata, il giocatore si trasferirà all’Amiens.

Calciomercato Juventus, il giovane dell’under ai saluti | Trasferimento all’Amiens

Il giovanissimo viene salutato con un in bocca al lupo direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. all’Amiens Ange Josuè Chibozo andrà in prestito con obbligo di riscatto. Un giovane che ha saputo mettersi in luce con buone giocate e adesso proverà l’avventura internazionale per lanciarsi ad alti livelli. La Juventus intanto si concentra sui possibili colpi in entrata, su tutti, desta attenzione la situazione relativa a Nicolò Zaniolo, staremo a vedere cosa succederà.