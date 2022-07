Calciomercato Juventus, lo “porta” Di Maria: freccia letale per Allegri

Calciomercato Juventus, a Di Maria potrebbe aggiungersi un’altra freccia argentina. Si è parlato a lungo della possibilità, ora è concentra.

Calciomercato Juventus, non solo Di Maria. Un altro giocatore che potrebbe arrivare in bianconero è il giovane Molina. Profilo che è diventato d’interesse concreto per i bianconeri è che seguito da diverso tempo ma che ora potrebbe diventare realtà concreta.

Non solo Di Maria per Allegri. La rosa del mister ha bisogno di essere rinforzata sulle fasce, troppi pochi giocatori presenti in rosa e la necessità di un rinforzo che possa, quindi, essere inserito nella lista dei laterali. Molina fa al caso della Juventus. Giocatore seguito da diverso tempo che adesso potrebbe essere il nuovo colpo: la freccia per Allegri.

Calciomercato Juventus, un altro argentino alla corte di Allegri | Si avvicina Molina

Un giocatore molto duttile visto che si potrebbe alternare sulle fasce. Molina è il colpo che potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A e che permetterebbe un ulteriore upgrade per la rosa di mister Allegri.

Lo comunica anche ‘Tuttosport’ che assicuraà di come la pista che porta verso la “freccia” argentina sia sempre più rovente. Insieme a Di Maria potrebbe infatti arrivare un altro grande colpo tutto argentino. L’udinese apre alla possibile trattativa e adesso non ci resta che attendere l’ufficialità sul possibile grande colpo dei bianconeri.