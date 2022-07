Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno De Jong: “tradimento” alla firma

Calciomercato Juventus, colpo di scena De Jong. L’olandese potrebbe finire nel mirino della rivale numero uno.

De Jong monitorato anche dal Chelsea. Non solo più il Manchester United sul centrocampista olandese. L’ultima indiscrezione lascia tutti con il fiato sospeso.

Il centrocampista olandese del Barcellona è finito anche nel mirino del Chelsea. Come scrive il ‘The Guardian’, in attesa di capire la mossa decisiva dei Red Devils anche il Chelsea valuta l’acquisto del forte centrocampista, anche finito nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Frenkie De Jong anche nel mirino del Chelsea

Un centrocampista ideale che potrebbe essere il sacrificato d’eccezione dei blaugrana visti i tanti problemi economici.

Un futuro in Premier League per rilanciarsi, probabilmente, se succedesse proprio al Chelsea con l’ex compagno De Ligt che sembra molto vicino al passaggio in blues dalla Juventus. Staremo a vedere cosa succederà in attesa di capire anche la decisione finale su De Ligt, ormai più fuori che dentro la Juventus.