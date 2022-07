Calciomercato Juventus, intrigo con Roma e Milan: “terremoto” da 80 milioni

Calciomercato Juventus, intrigo con le big di Serie A per due profili davvero importanti: 80 milioni di euro sul piatto.

Tra Juventus, Roma e Milan potrebbero ballare alcuni nomi d’interesse comune. Iniziando da Berardi, l’esterno del Sassuolo viene valutato 30 milioni e potrebbe fare l’interesse delle big di Serie A. Anche i bianconeri sono ancora caldi su questa pista ma c’è sempre un’altra priorità, Nicolò Zaniolo che piacerebbe, proprio, ai nei campioni d’Italia rossoneri.

Due operazioni dal totale di 80 milioni di euro. I bianconeri fanno il piano, o meglio, fanno il doppio piano. Ci sarebbero infatti due potenziali profili da cogliere il prima possibile. Due operazione slegate ma incredibilmente vicine, essendo, di fatto, che riguardando due italiani dalla qualità non indifferente.

La Juventus guarda al doppio colpo | 80 milioni per Zaniolo e Berardi

Berardi è ormai un talento consolidato. Nel giro della nazionale e il più importante giocatore della rosa del Sassuolo, adesso, potrebbe essere pronto per il salto di qualità. Zaniolo invece il giovane consolidato su cui pianificare il futuro.

Per Zaniolo ci vorrebbero 50 milioni e la squadra bianconera avrebbe una nuova formula per tesserarlo da subito. Un prestito oneroso da 20 milioni più 30 di riscatto. In tal senso di eviterebbe di arrivare ad un tira e molla che potrebbe rimanere l’assalto in scadenza al talento giallorosso. Per Berardi, diversamente, si valuta un operazione da 30 milioni cash. Giocatori che interessano al Milan e che vedrebbero coinvolte le tre big di Serie A.