Calciomercato, Juventus-Zaniolo e il sì che spiana subito la strada.

Quella riportata da “Corriere Torino” oggi 3 luglio è una notizia davvero molto importante, che apre una serie di scenari fino a questo punto solamente ipotizzati sul futuro di Nicolò Zaniolo, che sembra proprio essere lontano da Roma.

Il giovane fantasista ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 ma nonostante manchino ancora due anni a questa data, c’è da dire che il rapporto non più idilliaco con la società potrebbe far si che vengano confermati i rumors che vedevano Zaniolo lontano da Roma nei prossimi anni: differentemente dagli altri anni in cui la società aveva sempre alzato una barricata davanti al calciatore, infatti, negli ultimi tempi la dirigenza giallorossa ha accettato di sedersi al tavolo delle trattative e quantomeno vagliare le varie ipotesi che le venissero presentate.

Calciomercato Juventus, è la Roma ora ad avere fretta: avanti tutta su Zaniolo

Secondo “Corriere Torino”, inoltre, la prossima settimana potrebbe già essere quella decisiva per l’affare Zaniolo in quanto le carte in tavola sembrano effettivamente cambiate: secondo i giornalisti, infatti, ad avere fretta ora è la Roma, che quindi sarebbe disposta anche a scendere a compromessi con la Juve circa la formula dell’affare, a patto però che la valutazione del giocatore resti fissa a 50 milioni di euro.