Calciomercato Juventus 3 luglio | Acquisti, cessioni, obiettivi e probabile formazione

Il tabellone riepilogativo del calciomercato della Juventus: acquisti, cessioni e obiettivi dei bianconeri. La probabile formazione.

Il calciomercato della Juventus nel corso dell’estate è destinato a regalare emozioni ai tifosi e rinforzi a mister Allegri. La finestra dei trasferimenti si è appena aperta e per adesso non sono arrivate le ufficialità tanto desiderate dai tifosi. Eppure la firma di Pogba e Di Maria sembrano essere ad un passo e potrebbero essere questi due grandi campioni i primi ad essere ufficializzati dai bianconeri.

Il club è molto impegnato in questo periodo anche per quanto riguarda le cessioni, che potrebbero portare in dote un tesoretto oltre che consentire la riduzione del monte ingaggi. E c’è poi da decidere il futuro dei tanti giovani bianconeri che sono appetiti in prestito da altre società, sia della serie A che delle serie minori.