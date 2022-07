Per il calciomercato della Juventus di questa estate 2022 sono sempre più accattivanti i nomi che circolano come possibili rinforzi.

La formazione bianconera è interessata da un rinnovamento e ringiovanimento, l’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo vincente e per questo motivo nel corso delle prossime settimane arriveranno tanti nuovi giocatori alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha la necessità di accogliere in squadra elementi in tutte le zone del campo.

L’attacco al momento sembra essere la priorità, ma arriveranno dei volti nuovi anche a centrocampo e il nome più gettonato è quello di Paul Pogba. Che, svincolato dopo l’esperienza allo United, potrebbe essere ufficializzato da un giorno all’altro. Ma in pentola potrebbero bollire anche altre trattative.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz se parte Rabiot

Come ha sottolineato il giornalista Momblano a “Juventibus” per il centrocampo c’è anche un altro nome che intriga parecchio. Ed è quello di Fabian Ruiz del Napoli, mediano che abbina qualità e quantità e non disdegna nemmeno di trovare la via della rete. Momblano ha spiegato come in caso di cessione di Rabiot la Juventus potrebbe fare un tentativo con i partenopei cercando di arrivare al mediano spagnolo, che è in scadenza di contratto a giugno 2023 e che dunque non può avere un costo eccessivo. Altrimenti non è da escludere che i bianconeri possano fare un tentativo più avanti, quando il centrocampista potrebbe arrivare come parametro zero nel corso della prossima estate. In ogni caso sarebbe una soluzione ottimale per rinforzare il centrocampo della Juve, visto il valore tecnico del giocatore.