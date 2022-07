Calciomercato Juventus, 40 milioni per il “clone” di Chiellini: non è Koulibaly

Calciomercato Juventus, i bianconeri sondano il colpo in difesa. Può arrivare a 40 milioni e sarebbe l’acquisto ideale.

La Juventus deve sempre rimpiazzare Chiellini. L’ormai ex capitano bianconero è volato negli States e poi non è detto che non torni proprio da dirigente bianconero ma la Juventus guarda al presente e cerca il sostituto.

Tanti nomi fatti ma il più concreto, per il momento, continua a rimanere Gabriel dell’Arsenal. Il brasiliano per caratteristiche tecniche è molto simile a Giorgio Chiellini: fisico roccioso, qualità da vendere e abilità sotto ogni punto di vista. Tutti requisiti fondamentali.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Gabriel: è lui l’erede di Chiellini

Il giocatore dell’Arsenal piace alla dirigenza e adesso potrebbe arrivare dietro un’offerta di 40 milioni di euro. Come scrive ‘La Gazzetta’ si alzano le quotazioni per il brasiliano che potrebbe essere l’erede ideale, un profilo che si abbinerebbe già perfettamente con i centrali a disposizione, farebbe ottima coppia con Bonucci.

Gabriel attualmente, all’Arsenal, percepisce uno stipendio di 2,6 milioni all’anno. Decisamente in linea con le politiche aziendali degli stipendi bianconeri. Pertanto il profilo continua ad essere un nome veramente rovente in entrata, in attesa dell’ufficialità staremo a vedere cosa potrebbe muoversi ancora in difesa: per nulla salda la posizione di De Ligt sempre più affascinato dalla possibile avventura inglese.