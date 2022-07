Calciomercato, “Milinkovic ha voglia di Juventus” | Spunta l’accordo segreto

Il calciomercato della Juventus continua a regalare indiscrezioni e rumors riguardo i possibili colpi da mettere a segno durante l’estate.

I tifosi aspettano con ansia novità di mercato in casa bianconera, dove presto potrebbero essere messi a segno i primi colpi. Pogba e Di Maria sono i nomi in cima alla lista, sarebbero senz’altro rinforzi graditi ad Allegri e alla piazza. Tuttavia la Juventus ha la necessità di ingaggiare nuovi elementi praticamente in tutte le zone del campo, viste anche le partenze che si sono state.

Anche a centrocampo si prevedono insomma delle novità e non è da escludere che Allegri possa decidere di tenere in rosa uno tra Rovella, Fagioli, Miretti e Ranocchia. Allo stesso tempo però, oltre Pogba si sogna anche l’arrivo di un altro campione che possa elevare ancor di più il tasso tecnico della squadra.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic non premerà per essere ceduto

Nel corso di “Juventibus” si è parlato molto delle trattative in essere e quelle possibili che coinvolgono la squadra bianconera. Massimo Zampini ha parlato ad esempio di Milinkovic-Savic, stella della Lazio. Spiegando come il giocatore “abbia voglia di vestire la maglia della Juventus, ma i bianconeri non hanno affondato il colpo. In biancoceleste il serbo si trova a suo agio e sta bene, ma ha ambizione. Non premerà per essere ceduto, ma avrebbe il desiderio e un semi accordo informale con il presidente Lotito riguardo una sua possibile cessione”. Non è da escludere dunque che possa cambiare aria, anche se una cosa sembra sicura. Ovvero che chi vorrà prendere Milinkovic-Savic, Juventus inclusa, dovrà mettere sul piatto una somma decisamente importante per lasciarlo partire.