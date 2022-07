Calciomercato, Juventus-Zaniolo e la doccia gelata: ultim’ora Sky

Per il calciomercato della Juventus continuano ad essere dei giorni davvero caldi, con il club bianconero impegnato su più fronti.

Tanto lavoro da fare per Cherubini e il suo staff, che stanno cercando di accontentare le richieste di mister Allegri ingaggiando campioni che possono fare la differenza sia in Italia che in Europa. Pogba e Di Maria, che sembrano essere molto vicini alla firma, sarebbero davvero due colpi da novanta che farebbero schizzare alle stelle l’entusiasmo della tifoseria.

Certo è che non bisognerà certo in caso fermarsi qui, l’allenatore attende anche altri rinforzi per avere una rosa completa e competitiva. Prima dello stop per i mondiali si dovranno disputare tante partite ravvicinate. E per questo motivo la Juventus dovrà poter contare su tutti gli elementi del suo organico per rimanere in corsa sia per lo scudetto che per la Champions.

Calciomercato Juventus, la trattativa per Zaniolo vive una fase di stallo

Una trattativa che invece rischia di andare per le lunghe è quella che riguarda Nicolò Zaniolo. Non è un mistero che la Juventus voglia andare all’assalto del campione della Roma, che ha deciso la finale di Conference League. E non è nemmeno un mistero che i giallorossi per privarsi di lui chiedano una somma decisamente importante. Non sembrano esserci sbocchi immediati all’orizzonte e lo conferma anche Sky Sport. Che ha spiegato come la richiesta della Roma continua ad essere di 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri non hanno intenzione di spendere. Tutto fermo, insomma. Servità tempo. Intanto domani Zaniolo si aggregherà ai giallorossi a Trigoria in attesa che possano arrivare delle novità riguardo il suo futuro.